Trump califica su visita a China de 'muy exitosa e inolvidable'

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su visita de Estado a China ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", durante una reunión en formato reducido con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).



Trump aseguró que ambas partes alcanzaron "una serie de consensos importantes", lograron "múltiples acuerdos" y resolvieron "no pocos problemas", algo que consideró beneficioso para los dos países y para el mundo, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.



El mandatario estadounidense, citado por Xinhua, definió a Xi como un "viejo amigo", dijo que le tiene "mucho respeto" y afirmó que ambos han establecido una "buena relación".



"Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores", agregó el líder republicano, quien subrayó que desea mantener una comunicación "sincera y profunda" con Xi y que espera recibirlo en Washington.



Xi, por su parte, calificó la visita de "histórica" y "emblemática" y sostuvo que ambos fijaron una nueva orientación para los lazos bilaterales basada en una "relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y EE.UU.".



Según el líder chino, los dos mandatarios alcanzaron "importantes consensos" sobre el mantenimiento de la estabilidad de los vínculos económicos y comerciales y la gestión "adecuada" de sus respectivas preocupaciones.



Xi añadió que ambas partes acordaron reforzar la comunicación y la coordinación sobre asuntos internacionales y regionales, después de que durante la primera reunión de este jueves abordaran cuestiones como Irán, Ucrania, Oriente Medio y la península coreana, según comunicados previos.



La reunión de este viernes se celebró en Zhongnanhai, el complejo político situado junto a la Ciudad Prohibida y sede de parte de la actividad de la cúpula dirigente china, donde Xi recibió a Trump antes de que ambos pasearan por sus jardines.



La agencia estatal indicó que caminaron y conversaron entre árboles antiguos y rosales, en un formato menos rígido que el de la víspera en el Gran Palacio del Pueblo.



La reunión puso fin a la visita de Estado de Trump a China, la segunda que realiza al país asiático tras la de 2017 durante su primer mandato (2017-2021) y la primera desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.



El viaje, de menos de 48 horas, estuvo marcado por la tregua comercial pactada el pasado octubre en Busan, las tensiones sobre Taiwán, las conversaciones sobre Irán y el estrecho de Ormuz, y la presencia de grandes empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple) en el entorno de la cumbre.