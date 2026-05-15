Etelvina de Bonagas no ha decidido sobre renunciar a la Unachi, asegura su abogado

El equipo legal de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, salió al paso de los rumores y negó que exista una decisión tomada sobre una eventual renuncia de la alta funcionaria.

"Esa decisión no ha sido tomada en este momento. Es una decisión propia de la rectora", indicó Jorge Robinson, abogado de Medianero de Bonagas.

Por otro lado, Robinson relativizó la visita de funcionarios del Ministerio Público a la sede regional y explicó que "no existe nada extraño en que el Ministerio Público haya venido, porque precisamente se busca aclarar lo que se ha adelantado hasta este momento".

De acuerdo con el abogado, una de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público está relacionada con una denuncia del Ministerio de Educación que guarda relación con diplomas falsos; sin embargo, dejó claro que la Unachi notificó que los mismos no pertenecen a egresados de esa universidad.

"Si existe una falsificación, no guarda relación con esta universidad ni con las investigaciones del Ministerio Público", aseguró.

El entorno de Bonagas asegura que la rectora continúa ejerciendo sus funciones dentro de esa casa de estudios y que cualquier cambio de postura oficial se comunicará estrictamente a través de los canales institucionales.