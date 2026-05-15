Arte, cultura afro y emprendimiento se toman el Mercadito del Casco

El Mercadito del Casco regresa a la Plaza Catedral con una nueva edición que se extenderá hasta el 17 de mayo. El evento se realiza en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y está dedicado al Mes de la Etnia Negra.

Organizado por la Oficina del Casco Antiguo del Ministerio de Cultura, el mercadito reúne cada mes a artesanos y emprendedores de Panamá Oeste, Panamá Este y Panamá Centro. Se ha convertido en una importante vitrina para el talento nacional y las expresiones culturales del país.

Durante estos tres días, residentes y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de artesanías, bisutería, productos creativos y propuestas gastronómicas locales. Todo en un ambiente familiar dentro del histórico Casco Antiguo.

La arquitecta Ámbar Zambrano, directora de la Oficina del Casco Antiguo, destacó que estos espacios buscan dinamizar la economía local. Además, brindan mayor visibilidad a los emprendedores panameños y promueven la identidad cultural y el encuentro comunitario.

En esta edición especial, el mercadito incluye una programación inspirada en el Mes de la Etnia Negra. Se resaltan las expresiones artesanales y culturales afrodescendientes a través de piezas, accesorios y productos basados en las tradiciones de la comunidad afro panameña.

Los asistentes también podrán disfrutar de la propuesta gastronómica “Sabores del Barrio”. Esta incluye degustaciones de café Geisha y una variada oferta culinaria que complementa la experiencia cultural.

El evento ofrece un espacio ideal para el intercambio cultural y la promoción del emprendimiento. Conecta historia, tradición y creatividad en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Panamá.

El Mercadito del Casco se consolida como una plataforma clave para apoyar el talento local y enriquecer la oferta cultural de la capital panameña.