Operación Mármol en Colón deja siete detenidos

Como parte del Plan Firmeza, la Policía Nacional (PN) implementó la denominada “Operación Mármol” en diversos puntos de la provincia de Colón, para dar con la captura de personas requeridas por la justicia.

Durante la operación, se aprehendió a siete personas requeridas por los delitos de homicidio agravado, violación, violencia doméstica y delitos contra el servidor público.

Asimismo, se incautaron cuatro sobres plásticos que contenían una hierba seca, presuntamente marihuana.

Todos los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales en los diferentes despachos para que inicien su proceso de judicialización.

La PN mantiene acciones operativas en diversos puntos con controles de los organismos de seguridad y puntos considerados zonas rojas, donde se da incidencia de la criminalidad.