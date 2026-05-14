Plaza Amador y Umecit se juegan el boleto a la final del Clausura 2026 en la LPF

Plaza Amador quiere seguir haciendo historia, aspira a llegar a su quinta final de manera consecutiva, de la mano de su técnico Mario "Cholito" Méndez. Los universitarios de Umecit, entrar por primera vez a la fiesta de los dos grandes en la categoría de lujo del fútbol panameño.

Umecit visita al Plaza Amador hoy a las 8:30 p.m. en la cancha del Cos Sport Plaza, en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Luego de terminar el juego de ida empatado (2-2) en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez, todo se definirá en la casa de los "Leones".

Tanto el técnico de Umecit, Julio Infante, como el de Plaza Amador, Mario Méndez, saben que la llave está abierta, que tienen 90 minutos y quizás más, para llegar a la final.

Para el estratega venezolano al servicio del Umecit, el juego de vuelta será de mucho desgaste físico, donde se puede llegar a jugar hasta los 120 minutos.

Infante, espera que su equipo mejore en el partido de vuelta, debido que en el primer cotejo el desgaste físico de jugar la "repesca" les pasó factura, pero se mostró optimista que la "llave sigue abierta" y que tienen posibilidades de poder avanzar.

Por su parte, el llamado "Equipo del Pueblo", al igual que su rival de turno, se ha estado preparando con la meta de llegar a otra final, sería la quinta de manera consecutiva.

Ya los placinos hicieron historia, al estar en cuatro finales seguidas, donde ganaron las dos últimas y buscan ampliar esa racha.

Mario "Cholito" Méndez, también admitió que la serie contra Umecit sigue abierta.

"En casa lo podemos rematar", reiteró "Cholito" Méndez, quien añadió que luego de recuperar algunos jugadores lesionados, espera que su equipo pueda realizar un partido muy diferente al efectuado la semana pasada en La Chorrera.

En la otra serie semifinal, Alianza y Veraguas United empataron 0-0 en el encuentro de ida.

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El partido de vuelta se jugará en la ciudad de Santiago, este sábado (mañana) a las 8:30 p.m., en el estadio Toco Castillo.