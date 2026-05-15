UTP desarrolla proyecto de bioconversión de materia orgánica mediante la acción de la mosca soldado negra

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a través del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT), realizó el lanzamiento de un innovador proyecto de investigación orientado al aprovechamiento de desechos orgánicos provenientes del sector agroalimentario mediante procesos de bioconversión, en Aguadulce, provincia de Coclé.

La investigación, titulada “Utilización de ento-biorrefinerías para la bioconversión autosostenible de materia orgánica”, es liderada por el Dr. Pablo Montero, investigador del CITT-UTP, y cuenta con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la gestión administrativa del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP).

“Esta investigación aplicada busca contribuir a la reducción de residuos orgánicos, principalmente del sector agroalimentario. La creciente generación de desechos, tanto en Panamá como a nivel mundial, representa un desafío para la salud pública y el medioambiente, especialmente cuando estos residuos no reciben un manejo adecuado”, explicó el investigador principal.

La ento-biorrefinería consiste en el aprovechamiento de insectos para la conversión de desechos orgánicos, como una alternativa sostenible para reducir y reutilizar residuos. En este proyecto se emplean larvas de la mosca soldado negra (BSFL, por sus siglas en inglés), reconocidas por su alta capacidad de bioconversión.

“La bioconversión de materia orgánica mediante la acción de la mosca soldado negra permite generar productos con diversos potenciales de aplicación, entre ellos compost natural, proteína de alto valor nutritivo para alimentación animal, aceites con aplicaciones en el sector cosmético y alimenticio, así como biopolímeros y biocombustibles”, destacó el Dr. Montero, también investigador asociado al CEMCIT AIP y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá.

Como parte de la investigación, el equipo estableció una planta piloto de bioconversión de materia orgánica ubicada en el CITT-UTP, para posteriormente iniciar un pie de cría de origen endémico de mosca soldado negra, con el fin de desarrollar experimentación científica orientada a optimizar el funcionamiento de esta infraestructura científico-tecnológica. Para ello, se evaluaron las proporciones y condiciones de alimentación de los insectos, las tasas de bioconversión de la materia orgánica, las condiciones ambientales del proceso y la caracterización bromatológica y microbiológica de los productos obtenidos.

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“Con el establecimiento de esta planta piloto se fortalece la capacidad nacional para desarrollar soluciones sostenibles basadas en economía circular, valorizando residuos orgánicos y generando productos con potencial de aplicación en distintos sectores productivos”, concluyó el investigador en agroindustria.

El lanzamiento del proyecto contó con la participación del Dr. Carlos Medina, director de Investigación de la UTP; la Dra. Jessica Guevara, directora ejecutiva del CEMCIT AIP; el Dr. Wedleys Tejedor, director del CITT-UTP; y la Mgtr. Natacha Gómez, jefa del Departamento de I+D de la SENACYT. Adicionalmente, asistieron representantes de entidades públicas, miembros del sector privado, investigadores, docentes y estudiantes.

Colaboran en esta investigación la Licda. Aleida Ortega, el Mgtr. Gustavo Quirós, la Mgtr. Eny Serrano y el Mgtr. César Almanza, todos colaboradores de la UTP. Asimismo, se cuenta con el apoyo del Dr. Randy Atencio, del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP); la Mgtr. Milagros Vaña, de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS); el Dr. Yostin Añino, de la Universidad de Panamá (UP); el Lcdo. Israel Ruíz, de Albios Panamá; y el Dr. Abby Guerra, de Azucarera La Estrella, del Grupo CALESA. También participaron las estudiantes Ana Camargo y Stephanie Samaniego, de la Maestría en Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la UTP.