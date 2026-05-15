Tragedia en Tonosí: Dos muertos y un herido en aparatoso accidente

Una escena de dolor y desesperación se vivió la madrugada de este viernes en la vía hacia Tonosí, cerca de la entrada hacia la comunidad de El Cacao, en la provincia de Los Santos, donde dos hombres perdieron la vida en un violento accidente de tránsito.

Las víctimas fueron identificadas como César Cortés, de 42 años, y Edis Huertas, de 52, ambos oriundos de las comunidades de Agua Buena y Cacao, cercanas al lugar donde ocurrió la tragedia.

En el accidente estuvo involucrado un vehículo de la Junta Comunal de Flores, conducido por el representante Andino Frías, quien recibió heridas y fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Tonosí, y posteriormente, fue llevado al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la ciudad de Las Tablas.

Según información obtenida, los otros ocupantes del vehículo no eran funcionarios ni miembros de la Junta Comunal de Flores, mientras que uno de ellos tenía una medida cautelar de casa por cárcel, según se conoció.

Vecinos del área relataron que cerca de las 5:00 de la madrugada escucharon el sonido de ambulancias, por lo que se presume que a esa hora fueron encontradas las víctimas.

Al lugar llegaron unidades del Ministerio Público, el personero del área, peritos de accidentología y medicina forense, así como agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el fatal accidente.

También acudieron familiares de las víctimas, quienes tuvieron la difícil tarea de reconocer los cuerpos.

A eso de las 10:30 de la mañana, y tras varias horas de recolección de evidencias, se inició la compleja maniobra de extracción y levantamiento de los cuerpos. Para ello, unidades del Cuerpo de Bomberos tuvieron que utilizar maquinaria especial, debido a que el vehículo terminó dentro de un potrero.

La situación provocó una gran congestión vehicular en el área, ya que la vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las diligencias y la extracción del vehículo siniestrado.

Con este caso, ya son 10 las víctimas fatales por accidentes de tránsito registradas este año en la provincia de Los Santos.