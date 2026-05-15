Primera fase de trabajos en potabilizadoras de Sabanitas permitirá a 23 mil personas beneficiarse de agua potable

Este viernes se reactivaron los proyectos de la planta potabilizadora Sabanitas II y mejoras a Sabanitas I, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua potable que hoy cuenta con 30 millones de galones diarios, obra que estuvo paralizada por años y que esta administración priorizó para su culminación. El proyecto que llevará agua a más de 115 mil familias de Colón.

Durante una jornada de trabajo e inspección de avances, que fue encabezada por el presidente José Raúl Mulino, acompañado del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, se resaltó que los trabajos llevan soluciones a familias que por años han enfrentado problemas de falta de agua, intermitencia del suministro y dependencia de carros cisternas.

Las autoridades del Idaan informaron que a inicios de este 2026 se reactivaron los trabajos de rehabilitación de la planta Sabanitas I, con logros en trabajos de obras complementarias, el permiso para extracción de 35 millones de agua potable, mejoras al suministro a través de líneas de conducción, y la reducción de uso de carros cisternas en 9 rutas.

Igualmente, se destacó que -finalizadas las obras- la planta aportará 20 millones de galones diarios adicionales, alcanzando una producción total de 50 millones entre ambas plantas, lo que constituye mejorar la continuidad del servicio y ampliar la cobertura hacia más comunidades.

El componente de construcción de Sabanitas II, como la rehabilitación de la antigua planta Sabanitas I, permanecía paralizado, orden de proceder que data de 2017; no obstante, con la llegada de la administración Mulino se instruyó reactivarlos. Previamente se conversó con la empresa contratista y, paralelamente, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para asegurar el financiamiento de las obras pendientes.

Se beneficia a comunidades como: Barrio Norte, Barrio Sur, Buena Vista, Cativá, Sabanitas, Salamanca, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Cristóbal, San Juan y Santa Rosa.

Desde septiembre 2025 se pasó de extraer 20 millones de galones diarios a 35.

La rehabilitación de la PTAP Sabanitas I contempla la rehabilitación de los edificios administrativos y de químicos, modernización de la línea de procesos, rehabilitación de la toma de agua cruda y el reemplazo de equipos eléctricos y electromecánicos.

Entre las obras complementarias reactivadas figuran la construcción de 11,589 metros de tuberías de conducción en hierro dúctil fundido de diferentes diámetros (48”, 24”, 16” y 12”), la instalación de tubería de distribución de 10 pulgadas, la construcción de tanques de almacenamiento en Villa Catalina y Santa Rita y la construcción de una estación de rebombeo en Santa Rita.