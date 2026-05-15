El Presidente de la República, José Raúl Mulino, apuesta por la integración de los servicios de salud de manera integral, entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, así lo expresó este viernes durante una visita al nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Al ser consultado sobre la figura de patronato para administrar los hospitales del país, el mandatario señaló no estar muy seguro, debido a que prefiere estudiarlo con calma.

Por lo que dijo que el actual hospital de Colón con o sin patronato esta trabajando muy bien, lo que constató durante su recorrido en el nosocomio con los pacientes.



Indicó que en su gobierno se han lograda recuperado obras en materia de salud como Chiriquí, Veraguas, provincias Centrales, Coclé, tanto en hospitales como del seguro social como del Minsa.

Agregó que para él es fundamental, un centro de integración es clave y considera que lo están ejecutando muy bien, "poco a poco no es fácil".

En cuanto a su visita al proyecto de ampliación de la potabilizadora de Sabanitas espera que la misma pueda ser inaugurada a principios del próximo año, que va a beneficiar a unas 50 mil personas.