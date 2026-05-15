Procurador Gómez Rudy acude a la Unachi para diligencia por tema de diplomas no acreditados

El Procurador General, Luis Carlos Gómez, se apersonó este viernes a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí para continuar con las diligencias relacionadas con la presunta lesión contra la administración pública por el caso de los diplomas de una universidad no acreditada.

Los funcionarios judiciales realizaron una inspección ocular en la sede principal de la Unachi para verificar la data vinculada sobre los procesos de homologación de títulos y créditos académicos del personal administrativo y docente.

Esta universidad ha estado envuelta en los últimos años en situaciones controvertidas debido a que parte de su cuerpo docente ostenta títulos de una universidad extranjera no acreditada.

La American Andragogy University no está acreditada por ninguna agencia reconocida por la secretaría de educación de Estados Unidos.

Los doctorados que se han denunciado desde tiempo atrás corresponden a la American Andragogy University, un centro de enseñanza virtual de Hawái, en el que incluso en seis meses se puede obtener un diploma de este nivel.

Previamente la rectora Etelvina de Bonagas ha dicho que cada unidad académica tiene sus comisiones para evaluar los títulos y la última que recibe eso es ella como rectora.

Aunque el tema es viejo, la rectora destacó que anteriormente no se habían tomado acciones debido a que estas universidades pueden demandar y su prioridad es evitar que la Unachi esté envuelta en líos legales.

De hecho, el año pasado, aproximadamente 150 docentes con cátedras a tiempo completo no contaban con diplomas acreditados, mientras la universidad no había efectuado ningún tipo de acción para corregir esta irregularidad de manera definitiva.

La diligencia se desarrolló en medio de la crisis económica que enfrenta este centro de estudios superiores.