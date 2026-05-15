'Sech' conecta con sus seguidores más fieles en su nuevo álbum 'SECHO GANG'

El cantante y compositor panameño Sech devuelve todo el apoyo que le han dado sus seguidores más fieles en forma de un álbum, 'SECHO GANG', que abre una nueva etapa para el artista a partir de su lanzamiento este viernes. "Se siente distinto, se siente familiar" cuenta a EFE a su paso por Madrid.

Después de éxitos como 'Otro trago' y 'Sal y perrea' que lo lanzaron a lo más alto de las listas de música urbana latina y con un pequeño parón entre tanto, este nuevo álbum, 'SECHO GANG', cuenta con doce canciones en las que fusiona reguetón, R&B latino y dancehall para rendir homenaje a su público y abrir una "nueva era" en su carrera musical.

"Estoy recaudando a todos mis fans de todos los tiempos, los que se están sumando, y me pareció súper cool hacer como si fuese una fiesta", explica Sech a EFE, motivado por lo que viene en un álbum en el que sus seguidores encontrarán diferentes versiones del cantante y con sonidos que traerán de vuelta "la nostalgia".

Sech cree que este nuevo lanzamiento va a cambiar muchas cosas. "Me va a unir más con mis fans, que eso es lo que siempre trato, pero este álbum es como una llamada especial, como la llamada de Batman a la 'SECHO GANG'".

Con 17,9 millones de oyentes en Spotify, el cantante de música urbana se mantiene con los pies en la tierra para no olvidar sus orígenes.

"Uno evoluciona pero la esencia siempre se queda", dice a EFE sobre esta nueva etapa donde cree que ha encontrado "mucha madurez mental y espiritual".

El cantante y compositor panameño confiesa que vive tratando de ser él mismo y trasformándose a lo largo del camino. Así fue como pasó de ser Carlos Isaías Morales al actual Sech. "Yo siento que la música siempre te lleva donde quieres", afirma.

Los remix vuelven a ser protagonistas

Las voces de los cantantes urbanos Jay Wheeler, Kris R y Lucho RK también se cuelan en las canciones del álbum, "LA NASA", "DETONO" Y "COBERTURA" respectivamente, para explorar nuevas dimensiones sonoras en este proyecto.

Estas letras y la unión de sus voces fueron fruto de la improvisación. "Fuimos al estudio, grabamos, hicimos canciones y no sabíamos lo que iba a pasar", cuenta Sech sobre su colaboración con Lucho RK.

"Yo fui y soy pro remix", defiende el cantante, cuya carrera como una de las figuras principales de la música urbana latina ha estado marcada desde sus inicios por colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Arcángel o Karol G.

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"Mi primera colaboración con los Avengers me marcó mucho, y de ahí en adelante me gustó mucho el tema de las colaboraciones", recuerda.

"Contento con todo lo que viene dentro y fuera del álbum", Sech se presentará el próximo 17 de mayo en el festival de música Tecate Emblema 2026 en Ciudad de México, tras las apariciones sorpresa que hizo durante las últimas semanas en los conciertos de Arcángel, en Madrid, y Ryan Castro, en Colombia.

Ya piensa ilusionado en una posible gira tanto por Latinoamérica como por España, un país que le fascina. "Si me dicen que ya mañana comenzamos la gira, yo feliz", declara.

