¿Qué reveló el informe sobre la muerte de la mona Karol en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre?

Las investigaciones administrativas relacionadas con el fallecimiento de una ejemplar de mono araña negro (Ateles fusciceps) arrojan que la causa de muerte fue tuberculosis y que existieron fallas en el protocolo, manejo y seguimiento clínico brindado al animal durante su estadía en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, informó este viernes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Las investigaciones incluyeron la revisión de informes técnicos, expedientes clínicos, análisis veterinarios y actuaciones administrativas relacionadas con el caso.

Entre los hallazgos se determinó que el ejemplar presentaba un cuadro de salud delicado asociado a condiciones derivadas de la tenencia ilegal y prolongada interacción con humanos, situación que requería un manejo clínico especializado y seguimiento estricto.

El informe administrativo también determinó inconsistencias en los tiempos de reporte institucional del fallecimiento del ejemplar, ocurrido el 20 de noviembre de 2025 y comunicado formalmente meses después, situación que fue incorporada dentro de las evaluaciones administrativas correspondientes.

Como resultado de las investigaciones, se determinó que no se aplicó de manera adecuada el tratamiento correspondiente ni se siguieron correctamente algunos protocolos establecidos para este tipo de casos, por lo que la institución procedió a tomar medidas disciplinarias y realizar desvinculaciones de personal vinculado al caso.

MiAmbiente reitera que mantiene su compromiso con la transparencia, el bienestar animal y el fortalecimiento de los procedimientos de atención veterinaria, a fin de garantizar el manejo responsable de la fauna silvestre bajo custodia institucional y prevenir situaciones similares en el futuro.

Asimismo, la entidad informó que se estarán reforzando los protocolos internos de atención, monitoreo y custodia de fauna silvestre, así como los mecanismos de supervisión técnica dentro de la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre.

La institución recuerda que la tenencia ilegal de fauna silvestre como mascota, está prohibida por la legislación panameña y representa un riesgo tanto para las especies como para la salud humana, debido a la posible transmisión de enfermedades zoonóticas, especialmente en casos de convivencia prolongada entre animales silvestres y personas.