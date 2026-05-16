Xi Jinping visitará Estados Unidos, tras invitación de Trump

El canciller chino, Wang Yi, anunció que el presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño, tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.



Wang señaló a última hora del viernes en declaraciones a la prensa, compartidas en un comunicado por el Ministerio de Exteriores chino, que "ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado”.



El canciller dijo que la relación entre China y Estados Unidos "es la más importante y compleja del mundo" y subrayó que la diplomacia entre jefes de Estado es la "estrella guía" de la relación.



También apuntó que, durante la reunión que mantuvieron Xi y Trump en Pekín este viernes, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante encuentros, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia.



En una banquete de Estado en Pekín el jueves, Trump brindó por su anfitrión chino y extendió una invitación para que Xi visite junto a su esposa, Peng Liyuan, la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.



Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EE.UU.).



Según el medio hongkonés South China Morning Post, esta visita de Estado sería la primera de un líder chino a Estados Unidos en más de una década, desde septiembre de 2015.



En aquel momento, Xi fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. Seis meses después, regresó a la capital estadounidense para asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear.