Sobre las 2:20 de la tarde de este sábado, el Servicio Nacional Aeronaval confirmó haber rescatado con vida a Luis Vargas, de 34 años, uno de los dos marinos que se encontraba desaparecido tras el hundimiento en horas de la madrugada de la embarcación pesquera en que se encontraba.

Los equipos de buzos continúan con las labores de búsqueda dentro de la motonave del capitán de la embarcación, de 65 años.

El teniente Eliecer Castillo, jefe de Búsqueda y Rescate de la Aeronaval, indicó que el marino rescatado se encontraba dentro del cuarto de máquinas, en una burbuja de aire.

Añadió que el mismo fue trasladado al puerto pesquero de Vacamonte y de allí en una ambulancia hacia un centro médico de la capital.

La tripulación de esta embarcación estaba integrada por 11 personas, de las cuales 9 lograron salir en el bote salvavidas.

Uno de estos marinos, identificado como Denis Rosales Ponce, de 34 años, falleció antes de llegar al hospital regional Nicolás Solano.

El teniente Castillo añadió que en las tareas de búsqueda y rescate participan buzos de la Aeronaval, Sistema Nacional de Protección Civil y personal de la empresa Empresa Promarina, propietaria de la embarcación.

Las causas del accidente serán investigadas por la Autoridad Marítima de Panamá, al igual que el Ministerio Público.