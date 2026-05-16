Dos marinos se encuentran desaparecidos y otro murió, luego que la embarcación en que se encontraban naufragara aproximadamente a 11 millas náuticas de la costa de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

Unas 9 personas lograron salir con vida de la motonave de nombre "Anchovetador" a bordo del bote salvavidas.

No obstante, uno de ellos falleció antes de llegar al hospital Nicolás Solano en La Chorrera.

La voz de alerta de que la embarcación se hundía fue dada por un miembro de la tripulación que se levantó a preparar café.

Horas más tarde, un buzo del Servicio Nacional Aeronaval se sumergió, pero no pudo entrar al estar obstruida la puerta con colchones.

Posteriormente, se sumó otro equipo de cinco buzos para colaborar en las tareas de rescate, las cuales se coordinan desde el puerto pesquero de Vacamonte debido a que la marea baja en Puerto Caimito no permitía el zarpe de embarcaciones.

La motonave se encontraba fondeada luego de estar faenando dos días en zonas de pesca de la provincia de Darién y estaba a la espera de turno para ingresar al muelle de la empresa PROMARIMA.

En la costa de Puerto Caimito, familiares y amigos de los marinos desaparecidos oraban a Dios por un milagro que les permita regresar con vida.