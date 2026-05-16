La sangre sigue corriendo por las carreteras de la provincia de Los Santos. Y es que la madrugada de se registró la muerte número 11 por accidente de tránsito en el sector de Santa Marta, en Las Tablas, apenas de la tragedia ocurrida en Tonosí, donde dos personas perdieron la vida.



Según los primeros informes, la víctima viajaba junto a otras dos personas a bordo de un vehículo tipo doble cabina. Presuntamente, luego de salir de un centro de diversión, el automóvil fue interceptado por una patrulla policial debido a la forma en que se desplazaba por la vía.



Se conoció que, en medio de la huida, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y el automóvil terminó volcándose dentro de un potrero.



Tras el violento accidente, uno de los ocupantes falleció en el lugar, mientras que los otros dos pasajeros fueron trasladados a un centro hospitalario con múltiples golpes y heridas producto del vuelco.

