Explotación laboral en Panamá alcanza a trabajadores sin contrato, principalmente indígenas y migrantes

Una investigación, realizada por el Instituto de Estudios Nacionales (Iden) de la Universidad de Panamá, revela que los trabajadores sin contrato definido, sometidos a jornadas excesivas, excluidos del pago de la cuota obrero patronal y el décimo tercer mes forman parte de las figuras que reflejan dos agravantes en Panamá: la explotación laboral y la informalidad.

Dentro de este grupo, los investigadores resaltan que los más afectados son los migrantes y representantes de las comunidades indígenas.

Euclides Antonio Méndez, responsable de la base de datos del Iden, advierte que estas personas son víctimas del incumplimiento de la legislación laboral, el impago de las vacaciones y la seguridad social.

En relación con la informalidad, Méndez explica que un trabajador informal es aquel que no tiene un contrato de trabajo. Por lo tanto, no hay límites en torno a la explotación a la que este trabajador pueda ser sometido.

Según el semanario La Universidad, la inexistencia de un contrato laboral entre el empleador y el empleado permite el abuso del empresario en perjuicio del trabajador, particularmente durante las horas laborales.

De acuerdo con el investigador, muchos empresarios contratan a quienes llegan al país, para realizar cualquier tipo de empleo u ocupación, sin que esas personas cumplan con las condiciones de formalidad establecidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

En el caso de los migrantes, Méndez precisó que las ofertas que reciben no disponen de un contrato. Además, son expuestos a horarios extendidos, sin seguro social y en condiciones de explotaciones máximas, incluyendo ausencia en medidas sanitarias, etc.

Recuerda que antes las condiciones laborales eran duras para aquellos que tenían bajo nivel educativo. Ahora, también afecta a los profesionales y técnicos, sobre todo.

Charlyn Marmolejo, economista y asistente técnico de investigación del Iden, destaca que la informalidad laboral en Panamá, en los últimos años, se ha acrecentado. El 47% de los trabajadores se encuentra en el sector informal. De ese porcentaje, el 54% aglutina a jóvenes que tratan de aportar en su hogar.

En algunas empresas los trabajadores son contratados por períodos de 3 meses, sin cotizar a la seguridad social, y no cuentan con estabilidad formal. De igual manera, tampoco pueden aplicar a un trabajo debido a que no tienen prestaciones laborales.

En relación con el 47% de informalidad, una proporción importante de los trabajadores forman parte del sector agropecuario con salarios muy bajos, que no llegan al salario mínimo. En términos claros, la economista señala que no llegan a 300 dólares mensuales, con lo cual nadie puede sobrevivir, ni cubrir sus necesidades básicas.