Tres empresas entregan sus propuestas para hospital del norte

La licitación del nuevo hospital para Panamá Norte contó con la participación de tres empresas.

CTL Ingeniería, S.A. entregó una propuesta de $79.7 millones, mientras que Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. entregó la suya por $79.6 millones.

La tercera propuesta fue de Constructora Rigaservices, la cual asciende a $79.6 millones.

El precio de referencia fijado por el Ministerio de Salud, entidad contratante, fue de $72.4 millones.

Esto indica que todas las propuesta se ubicaron en el límite establecido y evitaron caer en onerosidad, que era por $79.7 millones, 20 mil dólares más que la propuesta de CTL Ingeniería, S.A.

Hay que destacar que tanto Administración y Supervisión de Obras Civiles, como Constructora Rigaservices también presentaron propuestas para la construcción del nuevo hospital de Las Tablas, en Los Santos, cuya apertura de propuestas se dio la semana pasada.

El tiempo estimado de la construcción de este hospital es de dos años y contará, además de tres años de mantenimiento por parte de la empresa que resulte contratista.

7

millones de dólares fue la diferencia entre las propuestas de los oferentes y el precio de referencia fijado por el Minsa. 72.4

millones fue el precio de referencia establecido por el Ministerio de Salud.

Contará con una consulta externa de 25 consultorios y tendrá área de fisioterapia, farmacia, laboratorio, banco de sangre, imagenología.

El hospital contará con espacio para 100 camas de diversas especialidades entre las que se encuentra gineco obtetricia, psiquiatría, pediatría.

Tendrá Unidad de Cuidados Intensivos con capacidad para seis camas de las que dos son para pacientes en estado crítico.

Los médicos que laboren en esta instalación de salud tendrán su dormitorio, habilitados para residentes, internos, especialistas y los que estén de turno.

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El hospital quedará en el corregimiento Ernesto Córdoba en un terreno que colinda con la carretera Panamá Norte, por lo que también servirá para pacientes que se ubiquen en el corregimiento Rufina Alfaro de San Miguelito y comunidades adyacentes.