Visitas de familiares y abogados continúan suspendidas en penales panameños por el covid-19

Suspendidas siguen las visitas de familiares y abogados a los diferentes centros penitenciarios del país, debido al incremento de los casos de covid-19.

El Sistema Penitenciario Nacional reiteró que, por el momento, solo se recibirán en los penales encomiendas y valores en los horarios que ya han sido establecidos con antelación.

La medida se justificó en que las visitas a las cárceles originan aglomeraciones de personas que propician el contagio del covid-19.

Informó que en el caso del Complejo Penitenciario La Joya se mantiene la programación mensual para la recepción de encomiendas, la cual inicia en La Joyita del 1 al 5 de febrero; La Joya, del 8 al 12 y la Nueva Joya, dividido en dos grupos, el A, del 15 al 19, y el B, del 22 al 26 de febrero.

Agrega que el Grupo C podrá recibir sus encomiendas durante las dos primeras semanas del mes de febrero.

Mientras que en el Centro Femenino de Rehabilitación se recibirán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y en Tinajitas, jueves y viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para el interior del país quedará así: Las Tablas, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; Aguadulce, dividido en varios grupos entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m.; Penonomé, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; y en Chitré, lunes a jueves, entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m.

El Sistema Penitenciario también estableció una lista temporal de los artículos que pueden ingresar a los penales.

Destacan siete pantalones y camisetas, un par de chancletas, uno de zapatillas, una colchoneta, 3 juegos de sábanas, 1 toalla, 2 pijamas, 7 calzoncillos y cuatro pares de medias.

Además, una revista, libro de lectura o de entretenimiento, un cuaderno, un bolígrafo o lápiz, un texto religioso y literatura que no sea violenta o de contenido sexual, la cual podrá cambiarse cada 15 días.

El Órgano Ejecutivo ha decretado varias rebajas de pena, a solicitud de organismos internacionales y locales, para bajar el hacinamiento en las cárceles, con el fin de tratar de disminuir el contagio de coronavirus.