Nadie es tan pobre para regalarla, ni tan rico para no necesitarla

Oración a la Sonrisa. San Alberto Hurtado

¡Haz de tu sonrisa, una huella!

El primer viernes de cada mes de octubre, desde 1999, se celebra el día mundial de la sonrisa. La mayor parte de las personas que contamos con algún dispositivo electrónico de comunicación inteligente, usamos los llamados emoticones. Uno en especial es usado con mayor frecuencia: “La carita feliz”, según dicen las estadísticas.

El creador de este símbolo fue el Señor Harvey Ball, quien proclamó el Día Mundial de la Sonrisa, pensando en ofrecer un momento diferente para ser feliz y llevar alegría a otros. Su intención, tal vez, fue rendir homenaje a uno de los gestos más simples, pero más significativos que podemos ofrecer por donde pasamos: La sonrisa. Aplaudo todas las iniciativas tendientes a dejar un mundo mejor del que recibimos y esta no es la excepción. Empero, las caritas felices de los medios tecnológicos, que hoy cobran tanta vigencia, no tienen comparación con el poder de una sonrisa regalada

cara a cara.

Remontándome, al origen del sustantivo risa, viene del latín “risus” y el término sonrisa se piensa fue acuñado en la época medieval con el término “subrisus”. La sonrisa como expresión ha evolucionado desde tiempos remotos, siempre ha existido, sus inicios se remontan a partir de los sonidos que los primates emitían al jugar. Es una manifestación que puede ubicarse en todas las culturas quedando plasmadas en poemas ancestrales, en canciones, “piropos”, obras teatrales, textos sagrados por mencionar algunos.

La sonrisa siempre ha estado inmersa en la vida de los hombres y ha sido estudiada

por la filosofía, la psicología, la antropología, entre otras.

Hay sonrisas con la mirada, hay sonrisas tenues, amplias, misteriosas, ruidosas cómplices. Como quiera que sea, es placentero ver a una persona sonreír genuinamente, pues este acto es simplemente contagioso. Así vemos que los padres ansían observar la primera sonrisa de sus retoños la que generalmente, suele aparecer en el segundo mes de vida, antes de eso, los esbozos

de sonrisas son movimientos involuntarios de sus músculos faciales. Pero, sin dudas movimientos sutiles, celebrados y muy admirados. De hecho, son tan dulces y tiernos que las abuelitas suelen decir: “El bebe debe estar soñando con ángeles”. Sin embargo, la primera sonrisa ocurre cuando empieza a distinguir los afectos, a sus padres, cuando identifican su mundo, su entorno. Luego, al ir creciendo, los niños y adolescentes ríen más del triple de veces que un adulto de edad madura. Volteemos la mirada y veamos parques, escuelas, “parkings”, unos con sus sonrisas “bocachitas” y otros con “alambritos”, las lucen orgullosos. Lamentablemente, de esto se infiere que mientras vamos alejándonos de esas etapas nos vamos deshaciendo de ella. Insisto, hagan la prueba y adviertan a su alrededor, sopesen las caras largas y duras que vemos en el día, frente a los pocos rostros alegres. Paradas de buses, restaurantes, sitios de trabajo, los mismos parques de los niños, cada quien inmerso en lo suyo, con pocas o ninguna intención de sonreír. Perdemos lo natural de ese maravilloso acto.

Por eso ver a una persona sonriendo, siempre atrae como un magneto que cautiva al que lo capta, a veces despierta el interés, en otros admiración y para algunos menos

hasta molestia, pero nunca indiferencia. Inclusive a veces podremos olvidar el color de los ojos de alguien, pero no su sonrisa.

Apreciado lector, frente a las vicisitudes de la vida, una sonrisa puede detener el tiempo, cambiar el día, iluminar un espacio oscuro, llenar pasillos largos y despejados, borrar una lágrima del rostro, pues es una fuerza inmensa de la proyección personal, que irradia un ser humano desde su interior. Sabemos identificar su autenticidad, su espontaneidad o su naturalidad. Por eso tiene el potencial de producir fascinación. En algunas culturas las mujeres se privan de expresarla ampliamente tapando su boca al reírse, tal vez en señal de recato, muestra de femineidad, o coquetería coartando una expresión natural que debe ser genuina y espontánea. En fin, una sonrisa se percibe si es improvisada, si es planificada o estudiada. Sonriamos sin miedos, sin ataduras sin

complejos.

Sonreír es parte del lenguaje universal, y no importa no hablar el mismo idioma una sonrisa la entiende cualquiera, un bebe, un niño, un joven, un adulto, un anciano hasta las criaturas a las que mal llamamos inferiores, nuestros animalitos. Es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida. Puede ser que sea correspondida o no, pero indudablemente se plasma en la retina del que la recibe, como un rayo de luz.

Tiene un poder sanador, generador de múltiples beneficios físicos y emocionales. Al sonreír, nuestro cuerpo libera químicos naturales que nos hacen sentir felices, enérgicos y mejorar nuestro estado de ánimo. De hecho, científicos modernos han llegado a proponer la “terapia de la risa” para mejorar el estado de salud.

Basta una sonrisa para comprender algo muy íntimo, de dos, del que la da y quien la recibe, por eso tiene la capacidad de alumbrar sitios lúgubres La risa desplegada

abiertamente y sin fronteras es la pasión que corre por las venas y no hay una igual entre uno y otro ser humano.

Soy del pensamiento que las cosas buenas hay que replicarlas y difundirlas, no reservarlas; y las malas atenuarlas, denunciarlas o erradicarlas. Mi marca personal es que nadie te recordará por lo que callaste, por lo que no hiciste, por lo que no demostraste o por lo que reprimiste. Ríe, ríe y vuelve a reír. Esta acción es en definitivas un poderoso antídoto a las dolencias del alma.

Solo miremos al cercano pasado, donde nuestro mundo apagó por dos años, aproximadamente, las sonrisas incluyendo la mía, por una pandemia indolente, que hizo estragos mundiales. Esta pandemia con el uso obligatorio de mascarillas borró las sonrisas de tantos rostros que estaban acostumbrados a brillar a través de ese noble gesto. En esos tristes momentos escuchar voces de aliento u oír una “atrevida y pícara” carcajada permitió a muchos seguir adelante. Hoy estamos asumiendo una forma diferente de vivir, sin olvidar que la risa es parte de nuestra esencia. Y aún ante situaciones duras siempre hay cabida a esa pequeña curvatura en nuestro rostro que devela nuestro ser. En una frase simple, es una llamita que nunca debe apagarse.



Brindar una cálida sonrisa a nuestro paso, es un gesto sencillo capaz de transformar un día nublado en un día soleado, así como dijera un proverbio escocés “La sonrisa

cuesta menos que la electricidad y da más luz”. Estoy segura que si no propusiéramos sonreír, genuinamente, a nuestro paso contribuiríamos a hacer de nuestro día un mejor día.

Dale la oportunidad a tu sonrisa, aunque sea un instante, siente el cambio, nota el cambio, se parte del cambio. Como vemos la sonrisa va atada a la esencia humana, que nos aleja de ser “robots” y

que posee un increíble valor. ¿Por qué no empezar a sonreír más seguido? Lo qué sea que te haga sonreír. Hazlo, búscalo y disfrútalo.