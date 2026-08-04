Cambio climático y el café. PARTE I

Durante siglos, el café ha sido mucho más que una bebida. Ha acompañado revoluciones, inspirado escritores, sostenido economías enteras y marcado el inicio de millones de jornadas laborales. Sin embargo, detrás de cada taza se está librando una batalla silenciosa que podría transformar uno de los productos agrícolas más importantes del planeta en un lujo reservado para unos pocos. Ya sabíamos como Chiricanos que eramos especiales cuando produciamos el café del los trabajadores del Canal de Panamá.

La amenaza no proviene únicamente del mercado ni de la especulación financiera. Su origen está en un fenómeno mucho más profundo: el cambio climático. Las temperaturas aumentan, las lluvias llegan cuando no deberían, las sequías se prolongan y las granizas aparecen donde antes eran impensables. El resultado es devastador para un cultivo extraordinariamente sensible como el café.

La especie arábica, responsable de la mayor parte del café de alta calidad que consume el mundo, comienza a perder territorio. En Etiopía, donde nació hace siglos, los agricultores observan cómo las floraciones fallan por lluvias impredecibles. En Colombia, los cultivos ascienden cada vez más por las montañas buscando temperaturas más frescas. Brasil, el mayor productor mundial, ha sufrido pérdidas gigantescas tras combinar sequías extremas con heladas históricas. Vietnam enfrenta el mismo problema con la robusta, una variedad que durante décadas fue considerada casi indestructible.

El panorama es inquietante porque la demanda continúa creciendo mientras la superficie apta para cultivar café disminuye. Algunos estudios proyectan que para mediados de siglo una parte considerable de las zonas cafeteras actuales dejará de ser viable. No es una predicción alarmista; es una tendencia respaldada por años de observación científica. En Panamá Boquete y Río Sereno no son tan frías como hace 25 años.

Paradójicamente, una industria que mueve alrededor de $250 mil millones anuales dedica una fracción mínima de sus ingresos a investigación y desarrollo. Mientras otros sectores invierten agresivamente para anticipar el futuro, buena parte del negocio cafetero continúa concentrada en resolver el suministro de la próxima cosecha, ignorando la de la próxima generación.

En medio de esa indiferencia aparece la figura poco convencional del botánico británico Aaron Davis. Sin perseguir fortunas ni patentes, ha recorrido durante décadas algunos de los bosques más remotos de África buscando especies silvestres capaces de sobrevivir al nuevo clima del planeta. Muchos lo consideran un idealista; otros, un científico obstinado. Tal vez ambas cosas sean ciertas.

Su hallazgo más prometedor es la Coffea stenophylla, una especie prácticamente olvidada que soporta temperaturas significativamente superiores al arábica y que, para sorpresa de los expertos, conserva un sabor comparable al de los mejores cafés del mundo.

Sin embargo, descubrir una posible solución es apenas el primer paso. Convencer a una industria acostumbrada a pensar en el corto plazo puede resultar mucho más difícil que encontrar una planta perdida en la selva africana.

Quizás la mayor lección de esta historia no sea botánica, sino económica y política. La humanidad suele reaccionar cuando las crisis ya han estallado. Con el café todavía estamos a tiempo. La pregunta es si tendremos la visión para invertir hoy en aquello que solo dará frutos dentro de varias décadas.