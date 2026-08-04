Meduca da marcha atrás: clases del año escolar 2027 iniciarán en marzo

El Ministerio de Educación anunció un nuevo ajuste en el calendario escolar. Las clases comenzarán en la primera semana de marzo de 2027.

Anteriormente, se había informado que el año escolar iniciaría el 22 de febrero, con 44 semanas de clases para centros oficiales y particulares de primer y segundo nivel.

No obstante, la ministra Lucy Molinar explicó que la decisión responde a reclamos de padres de familia. El cobro completo del transporte escolar por solo tres días de clases generó inconformidad.

"No contábamos con que alguien por tres días de clase iba a cobrar un mes. Nos equivocamos", reconoció la ministra al admitir que el cambio inicial tuvo efectos no previstos.

De esta manera, el Meduca regula la situación y devuelve el calendario al esquema anterior, lo que busca garantizar a las familias evitar gastos innecesarios.

Asimismo, aseguró que el decreto oficial será emitido en las próximas horas.