Caja de Ahorros estrena una banca en línea más moderna que conecta con todos

La Caja de Ahorros (CA) presentó su nueva Banca en Línea que incorpora novedades como realizar pagos a través de Yappy, Kuara y ACH Xpress, y efectuar transferencias internacionales.

La banca virtual estará a disposición de los 650 mil clientes de la CA, quienes con solo acceder podrán solicitar préstamos, tarjetas de crédito, así como cartas de referencia y cartas de saldo.

El gerente general de este banco estatal, Andrés Farrugia González, destacó que es una aplicación muy completa que se puede personalizar y se maneja a través de biometría.

"Realmente estamos muy complacidos de poder darles a nuestros clientes una plataforma como esta, que realmente cambia toda la dinámica de cómo nos relacionamos con el día a día con nuestros clientes", dijo el ejecutivo.

Farrugia informó a aquellos clientes que ya cuentan con la banca en línea, que deben bajar la nueva aplicación, debido a que es completamente diferente.

"Es como borrar y entrar a una cuenta nueva, sin embargo, entran con su usuario de siempre y la información ya está cargada, así que va a ser muy muy fácil", comunicó Farrugia.

Los topes máximos con los que trabajará esta aplicación son los ya establecidos en las plataformas como 5 mil dólares, en el caso de Yappy, y mil dólares para empezar por la plataforma interna.'

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años de confianza y solidez tiene el Banco de la Familia Panameña. 650

mil clientes tiene la Caja de Ahorros a nivel nacional.

Caja de Ahorros innova como intermediario financiero del Estado con esta tecnología, que facilitará la vida a sus clientes, ya no tienen que gastar tiempo y dinero en ir a una sucursal y lo puede hacer desde la inmediatez de su teléfono, con una plataforma de primer mundo, con biometría y tokenización. Para efectuar transacciones internacionales se podrán utilizar las plataformas instantáneas de pago sin la necesidad de llenar formularios y documentaciones, que demoraban entre dos y tres días.

"No hemos perdido ningún detalle para poder brindar una verdadera banca en línea moderna, ágil y completa", subrayó el gerente general de CA.

La entidad informó que se encuentra trabajando en una banca especializada que funcione para su segmento comercial, la que incorporará soluciones digitales orientadas a fortalecer la gestión financiera de empresas y comercios.

Para conocer más de la nueva banca en línea de Caja de Ahorros, los clientes pueden ingresar a la página web www.cajadeahorros.com.pa y descargar el APP, así como llamar al 800-2252 o +5075083456 para residentes en el extranjero, o contactar a Andrea, asistente virtual del banco, a través del Whatsapp +50769490076.