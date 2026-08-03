Indian Music ganó y logra primeros puntos para el Caribe

Indian Music marcó 1:55, para 1800 metros y sumó los primeros 5 puntos rumbo al Internacional Caribe al ganar el Clásico de la Familia Delvalle.

Yonis Lasso se fue a la punta con el hijo de California Music, desde que salieron del poste de los 1,800 metros. Cerca Mente Brillante no se le despegaba.

Entrenado en la recta del frente, Indian Music seguía liderando el grupo. De atrás venían Fire Light, Mente Brillante, Just Ben Hur, Capo Falcone. Más atrás, Andros, Spotlight, Cacique Forever y Con Paso Firme.

Ya en los 600 metros finales, el caballo propiedad del Stud Campo Azul, criado en el Haras Cerro Punta y entrenado por Alberto Paz Rodríguez tomo más fuerza y fue alejándose., mientras Just Ben Hur, Capo Falcone y Andros, perdían fuerza.

Faltando 100 metros, Indian Music dominaba esta prueba escoltado de Spotlight, Mente Brillante, Cacique Forever y cerrando fuerte Con Paso Firme.

El ganador devolvió a la primera posición B/.4.40.

Luego de esta carrera la tabla queda así:

Indian Music 5 puntos

Spotlight 3 puntos

Mente Brillante 1 punto