Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Trump sobre reanudación del diálogo

Irán aseguró este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las conversaciones con Teherán se reanudarían este lunes.



"Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa.



Bagheri insistió en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Trump afirmara que había cancelado un "ataque masivo" contra Irán y que este lunes se reanudarían las conversaciones con Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo.



El portavoz de la diplomacia iraní indicó que, por ahora, su país mantiene conversaciones con Omán, centradas en alcanzar un acuerdo sobre una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz.



"Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. "Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán", afirmó Bagaei.



El diplomático reiteró que un acuerdo sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz es una "condición necesaria" para su reapertura, "pero no una condición suficiente".



Bagaei advirtió de que no habrá cambios significativos en la situación del estrecho mientras continúen, según sus palabras, "la hostilidad de Estados Unidos", el bloqueo marítimo contra Irán, la agresión militar estadounidense y los incumplimientos de Washington.



El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó ayer que su país avanza con Omán hacia la fase final de las negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguró que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.



El estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto.



La República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho después de que Washington lanzara bombardeos contra territorio iraní en respuesta a ataques de Teherán contra buques comerciales que intentaban atravesar la ruta propuesta por Omán.



Estados Unidos restableció además el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la zona.