Deshidratación leve: Síntomas ocultos que confundes con hambre

El cerebro puede enviar señales erróneas ante la falta de agua, provocando antojos o agotamiento antes de manifestar la sensación de sed.

Sentir un bajón repentino de energía a mitad de la jornada o experimentar antojos persistentes poco después de haber comido son situaciones habituales en la vida cotidiana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se trata de falta de alimento ni de acumulación de sueño, sino de un estado de deshidratación leve. Al perder un porcentaje mínimo de agua corporal (tan solo entre el 1% y el 2%), el organismo comienza a emitir alertas que el cerebro suele malinterpretar, empujando a la persona a buscar comida en lugar de ingerir líquidos.

¿Por qué la sed se confunde con el hambre?

La explicación de esta confusión radica en la estructura del sistema nervioso central. El hipotálamo es la región del cerebro encargada de regular tanto la sensación de sed como la del apetito, además de modular los niveles de energía y la temperatura corporal.

Cuando la hidratación desciende, las señales enviadas a través de los centros de recompensa del cerebro no siempre distinguen con claridad entre la necesidad de líquidos o de calorías. Experimentos y análisis publicados por agencias internacionales de salud y la investigación de la nutricionista Mireia Obón-Santacana (de la Universitat Oberta de Catalunya) confirman que las mismas redes neuronales se activan ante el hambre y la sed.

La especialista detalla que las neuronas en estas zonas “no distinguen entre comida o agua en función de su naturaleza, sino que modulan el impulso y la motivación”, lo que provoca que el cuerpo reaccione buscando alimentos, especialmente salados o azucarados, cuando en realidad requiere agua para restablecer su equilibrio electrolítico.

Por su parte, instituciones médicas como la Mayo Clinic sostienen que la sed no siempre es un indicador temprano y confiable. En muchos casos, para cuando la persona experimenta la boca seca o el deseo explícito de beber agua, la deshidratación leve ya está instalada y ha comenzado a alterar el rendimiento físico y cognitivo.

Las señales que el cuerpo disfraza de cansancio y antojos

Cuando el volumen de agua en el cuerpo disminuye, la circulación sanguínea se vuelve menos eficiente, lo que reduce el aporte de oxígeno al cerebro y a los músculos. Esta condición genera una serie de síntomas ambiguos:

- Agotamiento y somnolencia inexplicable: Al no contar con suficiente líquido, la presión arterial puede descender levemente y el corazón debe esforzarse más para bombear sangre, traduciéndose en una sensación inmediata de fatiga física y pesadez muscular.

- Antojos repentinos de dulce o sal: La falta de agua dificulta que el hígado libere glucógeno (glucosa almacenada) para obtener energía. El cerebro interpreta esta falta de combustible metabólico como un déficit de azúcar o sodio, despertando el deseo instintivo de consumir aperitivos salados o golosinas.

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- Dolor de cabeza tensional y falta de concentración: La deshidratación leve causa una pérdida temporal de volumen de los tejidos cerebrales, lo que ejerce presión sobre los receptores del dolor y desencadena cefaleas, además de reducir la agilidad mental.

- Boca pegajosa y cambios de humor: Antes de llegar a la sed extrema, la disminución en la producción de saliva provoca irritabilidad, sequedad en los labios y dificultad para mantener la atención.

Métodos prácticos para evitar la trampa de la deshidratación

Para impedir que el cerebro confunda las necesidades básicas del organismo y mantener un estado óptimo de salud, los especialistas en nutrición y medicina preventiva recomiendan aplicar las siguientes pautas diarias:

- Aplicar la prueba del vaso de agua: Ante la aparición repentina de hambre o cansancio fuera de los horarios habituales de comida, se debe beber un vaso grande de agua y esperar entre 15 y 20 minutos. Si la sensación desaparece, la causa principal era la deshidratación.

- Monitorear el color de la orina: Un indicador visual directo del nivel de hidratación es el color de la orina; un tono transparente o amarillo muy claro señala un nivel adecuado, mientras que un tono oscuro es señal directa de que se debe aumentar el consumo de líquidos.

- Consumir alimentos ricos en agua: Incorporar a la dieta diaria frutas frescas (como melón, sandía y piña) y vegetales de alto contenido hídrico (como pepino y lechuga) ayuda a aportar agua y electrolitos esenciales de forma gradual.

- Beber de manera regular: No se debe esperar a sentir sed para consumir líquidos. Se aconseja mantener un recipiente de agua visible en el espacio de trabajo o estudio e ingerir pequeños sorbos a lo largo del día.