Cifra total de tumbas a exhumar está bajo reserva; ACP habilita cementerios temporales

Tras el cierre del primero de los ocho cementerios que se encuentran dentro del área donde se construirá el embalse en Río Indio, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) habilitará dos camposantos temporales para los entierros que se realicen a partir de la fecha.

Además, apoyará económicamente a las familias en el proceso hasta que se establezcan los nuevos recintos funerarios en las zonas de reasentamiento escogidas por las comunidades.

Las nuevas sepulturas correspondientes al cementerio El Limón, ubicado en la comunidad de El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón, que cesó el pasado 30 de julio, podrán efectuarse en Los Cedros, situado a aproximadamente 3 kilómetros de distancia, y el camposanto de la comunidad de El Jobo, en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Zuleika Mojica, miembro del equipo socioambiental del proyecto del lago de Río Indio, explicó que la ACP se hará cargo financieramente del traslado de los cuerpos de una comunidad a otra; sin embargo, no especificó el monto del aporte, que variará según las condiciones de movilización.

"Ya se tiene establecido un monto en función de lo que implica el desplazamiento o traslado. Hay comunidades que se tienen que movilizar en cayuco aguas abajo del río, y otras tienen caminos en mal estado y eso conlleva una logística un poquito más compleja", dijo en entrevista a Panamá América.

Al ser consultada sobre la cantidad de tumbas que deberán ser reubicadas una vez inicie la construcción del proyecto, señaló que la entidad prefiere mantener esa información como "confidencial", ya que se trata de un tema que debe abordarse directamente con cada una de las familias.

No obstante, reiteró que todo se hará de común acuerdo, con transparencia y respetando sus creencias religiosas y tradiciones; por ello, desde que levantaron el censo de sepulturas en 2024, han estado dialogando con las comunidades para aclarar sus dudas, pues están conscientes de lo sensible de la situación.

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cementerios cesarán para dar paso a la construcción del embalse en Río Indio. 15

de enero de 2027, fecha límite de inhumaciones en siete camposantos.

Aclaró que el Decreto Ejecutivo No. 26 del 21 de julio de 2026 que ordena el cese de los cementerios no impide a los familiares visitar y limpiar las tumbas de sus seres queridos; al contrario, su propósito es únicamente poner fin a las inhumaciones, con miras a cumplir el plazo de 18 meses establecido por el Ministerio de Salud (Minsa) para llevar a cabo las exhumaciones.

Este procedimiento, al igual que los reasentamientos, se hará de manera gradual, priorizando las áreas que coincidirán con el inicio de la obra en el primer trimestre de 2028, razón por la cual el cementerio El Limón ya cesó, mientras que el resto (Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros) lo hará el 15 de enero de 2027 debido a que la ejecución de obras en esas áreas puede durar entre 3 y 4 años.

Pese a que la resolución indica que el Minsa fiscalizará que se cumpla con los requisitos sanitarios exigidos para las exhumaciones y se encargará de la divulgación del decreto, su departamento de Salud Pública informó que no brindará detalles debido a que le corresponde a la ACP.

Los pobladores han manifestado su rechazo a esta decisión mediante vigilias en los cementerios impactados; insisten en que atenta contra sus derechos humanos, memoria, identidad y patrimonio cultural y espiritual.

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"Ningún proyecto puede construirse sobre la profanación de los muertos ni el desarraigo de los pueblos", subrayó José Vicente Chirú, vocero de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses.