Complejo Deportivo en Costa Abajo de Colón avanza al 65%

El Complejo Deportivo de Palmas Bellas ubicado en el distrito de Chagres en la Costa Abajo de Colón, registra un 65% de avance en su construcción, bajo la dirección de Pandeportes.

El proyecto contempla una cancha de fútbol, una cancha multiuso y un estadio para sóftbol y béisbol infantil.

Una vez finalizado, este moderno complejo beneficiará a la juventud deportista de toda la región de la Costa Abajo, brindando espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo de nuevos talentos.

Para el residente Rogelio González de 40 años de edad, con esta obra se da un paso importante para la juventud de la región.

Para Yajaira Duncán de 29 años de edad, este complejo deportivo es una oportunidad para que los niños del lugar se desarrollen deportivamente.