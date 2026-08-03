Chapman califica de "inaceptable" lo ocurrido en la DGI y anuncia el reemplazo del sistema e-Tax

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, calificó de "inaceptable" lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos (DGI); al mismo tiempo, anunció el cambio de la plataforma e-Tax por una plataforma digital más robusta.

"Lo ocurrido en la DGI es inaceptable, fue un esquema que durante años burló los controles", sostuvo Chapman.

El ministro dijo que quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. "En eso no hay negociación".

Chapman defendió la honra de la mayoría de quienes trabajan en la institución; son servidores honestos que cumplen todos los días.

El funcionario indicó que no van a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos.

"Los servicios de siempre siguen funcionando y lo estamos modernizando para que esto no vuelva a ocurrir. Vamos a reemplazar el sistema e-Tax que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta donde cada trámite quede registrado y se puedan seguir paso a paso", agregó Chapman.

El titular del MEF mencionó que digitalizarán lo que hoy se hace a mano, para que haya menos espacio para la trampa; será un blindaje tecnológico para cuidar el dinero de todos.

Por último, mencionó Chapman que esto se hará para que cada balboa llegue donde debe llegar, generar empleo, mejorar la salud, escuelas dignas y la seguridad de los panameños.