José 'Chema' Caballero pega jonrón y los Yanquis vencen a los Cachorros

El panameño José Caballero pegó un cuadrangular de dos carreras que le dio el triunfo a los Yanquis de Nueva York sobre los Cachorros de Chicago por marcador de 2-1, en las Grandes Ligas.

"Chema" Caballero, quien ha estado en los reflectores en las últimas semanas, volvió a responder a la novena de Nueva York.

El cuadrangular de Caballero, quien cubrió el campocorto de los Yanquis, se dio en la parte alta de la tercera entrada.

En el partido, Caballero se fue de 3-2 a la ofensiva, con dos carreras impulsadas y un cuadrangular.

En lo que va de la temporada, Caballero batea para .244 con 11 jonrones, ha impulsado 40 carreras, se ha robado 27 bases y tiene un OPS de .682.

En ese partido jugó el receptor panameño Miguel Amaya, de los Cachorros de Chicago, y se fue en blanco en tres turnos.

Amaya bajó su promedio de bateo a .239.