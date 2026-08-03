Reanudan las visitas presenciales en cárceles bajo nuevas reglas

A partir de hoy, 3 de agosto, se reanudan las visitas presenciales en los centros penitenciarios ubicados en las provincias de Panamá y Colón bajo nuevos parámetros con el objetivo de garantizar la seguridad de los reclusos y familiares.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que, a partir de la fecha, un solo familiar por privado de libertad podrá acceder a estos recintos.

Además, se permitirá únicamente el ingreso de los siguientes artículos: suéteres, pantalones y calzoncillos (3), rollos de papel higiénico (2), toalla, chancletas, jabón de baño, cepillo de dientes, pasta dental, galón de agua, barra de jabón para lavar y desodorante (1), y medicamentos.

Los familiares deberán entregar los enseres en el Centro Femenino de Rehabilitación 'Cecilia Orillac de Chiari' (Cefere) habilitado como centro de acopio durante las dos primeras semanas de cada mes, respetando el día establecido para cada recinto carcelario.

La entidad reiteró que dichas disposiciones buscan "reforzar el orden, la disciplina y los controles de seguridad" dentro de las cárceles; por tanto, su incumplimiento conlleva la prohibición de entrada.

El abogado Eliécer Plicet solicitó a los privados y familiares seguir las indicaciones de las autoridades para que todo fluya de manera ordenada.

La suspensión de visitas se dio tras la fuga de 195 detenidos del Centro Penitenciario La Joyita el pasado mes de junio.'

195

reos se fugaron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio. 1

familiar únicamente podrá ingresar a los centros penitenciarios.

El hecho derivó en la renuncia de Jorge Torregrosa, que en ese momento se desempeñaba como director del sistema penitenciario; en su reemplazo, el Ejecutivo designó a Chanan Singh.

El funcionario, a su llegada, anunció una serie de medidas para restablecer el orden en las cárceles, como la eliminación de "paquitos".

También se analiza la posibilidad de sustituir las visitas presenciales por videollamadas, una propuesta que ha generado diversas opiniones entre la ciudadanía.