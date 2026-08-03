Los 33 inicia nueva etapa con EP 'El Peso del Tiempo'

La banda panameña de rock Los 33 inicia una nueva etapa en su trayectoria con el lanzamiento de “El Peso del Tiempo”, su producción discográfica número 16. El EP también marca el comienzo de su relación con el sello internacional ROM Label, en un nuevo capítulo para la agrupación fundada en 1987.

Como parte de este estreno, el primer sencillo, “Corazón Rocanrol”, estará disponible en todas las emisoras durante agosto. La canción rinde homenaje al guitarrista Edwin Carrizo, integrante de la banda, quien falleció en agosto de 2025.

El tema busca celebrar el legado musical y humano de Carrizo, cuya trayectoria dejó una huella en Los 33 y entre varias generaciones de seguidores del rock panameño. La agrupación combina en esta propuesta una carga emocional con la fuerza que caracteriza su sonido.

“El Peso del Tiempo” aborda temas como el paso de los años, la memoria, las pérdidas y la resiliencia. Además, presenta una producción con un sonido renovado que mantiene la esencia de la banda mientras incorpora una visión contemporánea.

El lanzamiento del EP coincidirá con una gira internacional que llevará a Los 33 a presentarse en varios países de Sudamérica. El recorrido incluye conciertos en Chile y Argentina durante agosto, Colombia en septiembre y Perú en octubre.

Las presentaciones forman parte de la estrategia de expansión internacional de la agrupación. En estos escenarios, la banda interpretará las nuevas canciones del EP junto con los temas que han marcado su trayectoria desde su fundación.

La gira cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá, como parte del apoyo a la proyección del rock nacional. Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de la agrupación en escenarios internacionales.

Con 16 producciones discográficas y una historia cercana a las cuatro décadas, Los 33 continúan ampliando su legado dentro del rock panameño. La banda apuesta por una nueva etapa artística sin dejar de lado la identidad que la ha caracterizado desde sus inicios.