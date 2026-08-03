MICI aclara dudas sobre la venta de tanques de gas de 25 libras tras investigación de Acodeco

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) aclaró las dudas generadas en las últimas semanas por la venta del tanque de gas de 25 libras, que ha llevado incluso a algunos comercios a considerar dejar de venderlos.

Omar Torres, viceministro de Comercio Interior del MICI, indicó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que hubo un tema con el tanque de gas de 25 libras, pero lo más importante es cuidar al consumidor.

Torres manifestó que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó irregularidades en los cilindros de 25 libras y entraron a tomar medidas para ver lo que pasaba.

"En este momento hay una investigación que está liderando Ramón Abadi, director de la Acodeco, para entender bien esto", señaló el funcionario.

Con respecto a los comercios, se mezclaron peras y manzanas, sostuvo el viceministro.

El viceministro indicó que hay que distinguir cuál es el rol del comercio, el punto de venta donde el panameño compra su tanque de gas y el rol del distribuidor, que son totalmente distintos.

Según el funcionario, el comercio tiene tres responsabilidades, que son mantener el precio del cilindro visible, el peso correcto y el sello de seguridad. En caso de no cumplir con estos elementos, entonces la Acodeco va a verificar los comercios.

"Cuando el tanque de gas no tiene sello de seguridad y no pesa lo que debe ser, la Acodeco retira los tanques, llama al distribuidor a capítulo y se entiende con el distribuidor", explicó el viceministro.

Insistió el funcionario en que la multa no es para el comercio, sino para el distribuidor.

Recalcó que antes de las sanciones primero es el abastecimiento.

Finalmente, Torres destacó que "no hay desabastecimiento porque el gobierno tomó varias medidas al respecto".