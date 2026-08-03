Conductores pierden aparatosamente la vida en las carreteras de Penonomé y Colón

Una persona falleció la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Interamericana, cerca del puente auxiliar sobre el río Coclé del Sur, en dirección hacia el centro de Penonomé.

De forma preliminar, se informó que, aparentemente el conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que el vehículo se saliera de la vía y terminara en medio de un matorral. Paramédicos se presentaron a la escena, pero no pudieron hacer nada por el ocupante del vehículo, más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Operativo en la vía

Al lugar también acudieron unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, mientras se realizan las diligencias de levantamiento del cuerpo por parte del Ministerio Público.

Hasta el momento se desconocen las generales de la víctima y las causas del accidente serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Recomendación a conductores

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito recomienda a los conductores disminuir la velocidad y conducir con precaución para evitar este tipo de hechos.

Colón

Por otro lado, en la Costa Atlántica, un conductor de taxi de 44 años de edad perdió la vida la madrugada de este lunes en la carretera Panamá-Colón, a la altura de la comunidad del Nazareno en el corregimiento de Cristóbal.

La información inicial del caso señala que el conductor del taxi impactó contra el poste del tendido eléctrico, lo que provocó que la parte frontal del vehículo quedara totalmente destrozada.

Debido al accidente el área quedó cerrada, lo que causó un gran tranque vehicular en toda la zona.

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Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las causa de este accidente.

Otros hechos

La Autoridad Nacional de Operaciones del Tránsito informó que se colocaron 3,315 boletas por incumplir el con el reglamento de tránsito, entre ellas, 954 por exceder los límites de velocidad.

Además se impusieron 131 boletas por luces inadecuadas, 69 licencias vencidas, 43 hablar por celular, 56 aliento alcohólico y 102 por embriaguez comprobada, en tanto, 317 vehículos fueron removidos con grúa.

Se registraron 263 accidentes de tránsito con 97 lesionados y 3 víctimas fatales, en Arraiján por choque con objeto fijo y una en Pacora por atropello.