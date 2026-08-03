Inauguran en el Parque Omar la primera fuente que genera agua potable a partir de la humedad del aire

El Parque Recreativo Omar, con el apoyo de la empresa Alternative Water, Corp., inauguró la primera fuente de agua potable instalada en Panamá capaz de generar agua a partir de la humedad del aire, una innovadora tecnología que funciona con energía renovable y representa un avance en materia de sostenibilidad, acceso al vital líquido y compromiso social.

La nueva fuente, ubicada dentro del principal parque urbano de la capital, pone a disposición de los visitantes agua potable gratuita, producida mediante un sistema que captura la humedad del ambiente, la condensa, la purifica y la convierte en agua apta para el consumo humano, sin necesidad de pozos, tuberías o fuentes externas de abastecimiento.

Más allá de su innovación tecnológica, este proyecto tiene un profundo enfoque social.

La tecnología desarrollada por Alternative Water, Corp. está diseñada para llevar agua potable a comunidades apartadas y de difícil acceso, donde el suministro del recurso continúa siendo un desafío, ofreciendo una solución autónoma, sostenible y de bajo impacto ambiental.

El sistema opera con paneles solares, lo que le permite funcionar sin conexión a la red eléctrica y con un consumo energético mínimo. Además, produce agua de manera continua durante todo el año.

El gerente de Alternative Water, Corp., Alexander Ermakov, explicó que este equipo fue concebido como parte de un programa de responsabilidad social dirigido a beneficiar a las poblaciones más vulnerables.

"Este equipo es totalmente autónomo y respetuoso con el medio ambiente. No es una tecnología concebida para comercializarse, sino para ser donada a las comunidades que más la necesitan y donde el acceso al agua potable es limitado.

Añadió que el sistema no utiliza filtros reemplazables, requiere únicamente limpieza periódica y produce agua; la misma cuenta con la certificación del Ministerio de Salud de Panamá y por laboratorios acreditados internacionalmente, lo que garantiza su calidad e inocuidad.

Por su parte, la directora del Parque Recreativo Omar, María del Carmen Salaverry, señaló que esta iniciativa fortalece el compromiso del parque con la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía.

"Con esta fuente damos un nuevo paso hacia un Parque Omar más sostenible, saludable y amigable con todos. "Ponemos a disposición de nuestros visitantes agua potable segura, certificada y de alta calidad, utilizando energía renovable para contribuir al cuidado del ambiente y al bienestar de nuestra comunidad", expresó.

Con esta iniciativa, el Parque Recreativo Omar se convierte en el primer espacio público del país en incorporar esta innovadora tecnología, reafirmando su compromiso con la protección del ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la promoción de soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida de la población.

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Esta primera fuente marca el inicio de un proyecto social de mayor alcance. Alternative Water, Corp. trabaja para ampliar la instalación de estos equipos en comunidades de difícil acceso del país, con el propósito de que más familias puedan disponer de agua potable de forma segura, sostenible y gratuita, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y reducir las brechas de acceso al vital líquido.