Camacho arremete contra autoridades de San Miguelito por falta de gestión

El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó duramente el papel de diversas autoridades locales del distrito de San Miguelito. Según el parlamentario, existe un marcado desenfoque por parte de algunos representantes y alcaldes, quienes han priorizado las disputas políticas en lugar de canalizar esfuerzos para resolver los problemas que aquejan a las comunidades.

Durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, Camacho argumentó que esta falta de acción por parte de los gobiernos locales se debe en gran medida a la inexperiencia de las nuevas figuras políticas.

El parlamentario remarcó que su labor dentro del circuito no busca sustituir a las autoridades de la zona, sino gestionar de manera oportuna las soluciones ante las diferentes instituciones del Estado.

"Lo que a mí me da la impresión es que hay autoridades locales que están más apuradas en pelear con otra autoridad que en resolver el problema de su comunidad", enfatizó.

Respecto a la crisis en la recolección de desechos sólidos, Camacho recordó que fue su intervención ante el Órgano Ejecutivo la que propició un operativo de emergencia por parte de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Esta medida buscaba mitigar un inminente riesgo sanitario ante la salida de la empresa contratista previa y el rechazo inicial de apoyo institucional por parte del gobierno municipal.

En el marco de la gestión de infraestructuras comunitarias, relató que ha coordinado de cerca con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para atender daños en la red hidráulica y fugas de agua. Señaló que estas intervenciones buscan incrementar la presión y regularizar el suministro hídrico en los sectores más vulnerables del distrito.

A la par de la recolección y reparación de infraestructuras, Camacho enfatizó la urgencia de implementar campañas de educación ciudadana para propiciar un manejo responsable de la basura. Advirtió que las cuadrillas de limpieza resultan insuficientes si la propia comunidad continúa vertiendo desechos en lugares no autorizados o cuencas hídricas.

Camacho concluyó haciendo un llamado a la colaboración institucional conjunta entre diputados, alcaldes y representantes, al margen de banderas políticas, para brindar las respuestas inmediatas que la población exige.