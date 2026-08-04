Prioridades

“Yemil” está libre bajo vigilancia y lo primero que piensa es subirse a una tarima a cantar. “Mijito”, su “música” son sandeces con “beat”. Mejor enfóquese en barrer, hacer mandados y cumplir lo que dijo la jueza. La libertad completa no se gana cantando tonterías, se gana portándose bien. Prioridades, “maleante caro”, luego no queremos lloradera. ¡Está advertido!

¡Hombre al agua!

Del “¡nació nuestra bendición!” con confeti digital al “¿paternidad? Eso era contenido”. “El bufón de redes”, demostró que anunciar un hijo da más “engagement” que criarlo. Qué talentoso: convierte la vida real en “sketch”… y la responsabilidad en chiste privado. Vamos a ver con qué excusas sales para desmentir las acusaciones de la madre de la criatura.

¿Todos ganaron?

La vida tiene un extraño sentido del humor. Mientras unos seguían hablando de aquella relación, los protagonistas ya estaban escribiendo otro capítulo. “Boza” tiene nueva novia y su ex también rehízo su vida. Ahora anunció que está embarazada y construye un hogar con su pareja. Al final, las vueltas de la vida siempre terminan sorprendiendo a más de uno.