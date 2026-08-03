Bethancourt: la carta oculta de los Yanquis para reforzar la receptoría

Los Yanquis de Nueva York estuvieron activos en el mercado de cambios en busca de un receptor de bate derecho que pudiera reforzar el equipo para la recta final de la temporada.

La organización exploró varias alternativas, pero finalmente decidió no concretar ningún canje al no estar convencida del costo y del retorno que implicaban las negociaciones, por lo que mantuvo intacto su roster.

Sin embargo, no todo ha sido negativo para unos Yanquis cuya producción ofensiva desde la receptoría ha estado muy por debajo de lo esperado esta temporada, incluyendo la de su receptor titular, Austin Wells.

Consciente de esa situación, la novena del Bronx aseguró profundidad en la posición con la firma del panameño Christian Bethancourt mediante un contrato de ligas menores.

"Cualquier emergencia que tengan en el equipo grande, ya sea por una lesión o cualquier otra situación, especialmente por su capacidad defensiva, ellos cuentan con Bethancourt", señaló el exjugador de béisbol profesional Dámaso Espino.

"Los Yanquis se aseguraron de tener un buen plan B: un receptor con experiencia, defensa sólida y que, además, está teniendo una buena temporada ofensiva", agregó.

Bethancourt, de 34 años, viene de una sólida campaña en Triple A con los Iowa Cubs. En 59 partidos bateó para .262, conectó 11 cuadrangulares, remolcó 38 carreras, se robó cinco bases y registró un OPS de .775.