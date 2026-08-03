El proyecto para la construcción del nuevo estadio de Natá de Los Caballeros avanza en el proceso de licitación para su estudio, diseño, construcción y equipamiento.

Esta obra, esperada durante años por la comunidad natariega, representa un paso firme hacia la transformación social y deportiva de este histórico distrito.

Natá de Los Caballeros, cuna de grandes atletas en diversas disciplinas, ha permanecido durante décadas huérfano de instalaciones deportivas acordes con su tradición y su talento.

El viejo estadio de béisbol, construido hace más de 40 años, muestra un evidente deterioro producto del paso del tiempo y de la falta de mantenimiento.

Invertir en infraestructura deportiva digna no es un lujo, sino una necesidad. Significa brindar oportunidades a las nuevas generaciones, fortalecer la práctica del deporte y ofrecer espacios adecuados para el sano esparcimiento de toda la comunidad.

La construcción de este nuevo estadio no solo beneficiará a Natá, sino también a las comunidades vecinas que por años han esperado una obra de esta magnitud. Es una inversión en el presente y en el futuro de la juventud coclesana.