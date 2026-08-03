Gimnasia femenina gana medalla de plata por equipos para Panamá

La gimnasia artística femenina ganó la medalla de plata por equipos para Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Santo Domingo, República Dominicana.

El equipo femenino panameño, integrado por Alyiah Lide De León, Tatiana Tapia, Ana Gabriel Gutiérrez y Ana Lucía Beitia, subió al podio para colgarse el metal plateado al sumar 144.800 puntos.

La medalla de oro fue para México, que acumuló 151.550 puntos, mientras que República Dominicana se quedó con el bronce tras registrar 143.450 puntos.

Hasta el momento, Panamá suma un total de 13 medallas en la competencia: 2 de oro, 6 de plata y 5 de bronce.

Woodruff, a la final

Por su parte, Gianna Woodruff no tuvo problemas para avanzar al ganar su heat eliminatorio en los 400 metros vallas.

La atleta olímpica dominó su prueba al detener el cronómetro en 54.76 segundos, registrando el mejor tiempo de las series clasificatorias.

Ahora, la especialista en los 400 metros con vallas competirá en la gran final de su disciplina hoy a las 6:00 p.m. (hora istmeña).

Panamá contra Cuba en el béisbol

La selección panameña inicia hoy a las 2:00 p.m. ante Cuba, la "Súper Ronda" del béisbol, fase integrada por seis equipos.

Los primeros lugares se disputarán la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto puesto el bronce.