La CSS habilita la sala Metro 3 en el Santo Tomás para pacientes de hemodiálisis

La Caja de Seguro Social habilitó la sala Metro 3 en el Hospital Santo Tomás para atender a cien pacientes en hemodiálisis. Con ello, se amplía la red de servicios y se descongestiona el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, informó la institución.

Asimismo, la doctora Karla Rodríguez, subcoordinadora nacional de Terapias de Sustitución Renal, explicó que la medida garantiza atención oportuna y de calidad. La remodelación forma parte del plan institucional de adecuaciones.

Por otra parte, los pacientes fueron seleccionados por el equipo de Trabajo Social y se distribuyen en dos turnos diarios, a las 6:00 a.m. y 11:00 a.m., lo que permite una mejor organización del servicio.

Dentro de la estrategia contemplada se dará la apertura de nuevas unidades de hemodiálisis en distintas regiones del país. Estas instalaciones sumarán capacidad instalada y optimizarán la atención.

De acuerdo con la Coordinación Nacional, Panamá registra 2,857 pacientes en terapia de sustitución renal: 2,366 en hemodiálisis y 491 en diálisis peritoneal. La cifra refleja un incremento del 3.9 % respecto a 2024.

Además, hasta julio de 2026, la unidad con mayor volumen sigue siendo la del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que atiende a 368 pacientes, entre hombres y mujeres.

La apertura de la sala Metro 3 representa un paso más en la misión institucional de ampliar cobertura y mejorar la calidad de vida de los pacientes y los servicios públicos.