Familia de Marie Claire González anuncia nuevas querellas y exige celeridad a la Justicia

Un mes después de la lamentable pérdida de la empresaria, conferencista e influencer panameña Marie Claire González, su familia y equipo legal comparecieron este lunes en conferencia de prensa para anunciar la presentación de nuevas querellas penales y exigir celeridad a las autoridades en las investigaciones correspondientes.

González falleció el pasado 11 de julio de 2026, provocando una profunda conmoción nacional y abriendo un debate público en torno a la salud mental, el acoso y la prevención de la violencia psicológica contra las mujeres.

Avance de las causas penales y nuevas querellas

Durante la comparecencia, la defensa técnica detalló que el Ministerio Público adelanta dos líneas de investigación principales: una interpuesta formalmente por la propia Marie Claire días antes de su deceso contra Ilan Sass por un supuesto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de violencia psicológica, y otra abierta de oficio tras su fallecimiento.

También se adelantó que se va a presentar una querella penal contra Ismael Borja, quien fue mencionado por González en los posts antes de su fallecimiento.

El equipo de abogados solicitó a las autoridades judiciales abordar el expediente con perspectiva de género, evaluando los tipos penales que sancionan la manipulación y la inducción al suicidio cuando median contextos de violencia sistemática contra la mujer.

Declaraciones de la familia y creación de una fundación

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Omar Chen ofreció unas palabras conmovidas, aclarando que, pese a mantener una separación de cuerpos desde hacía más de un año, la relación familiar y el acompañamiento humano se mantuvieron hasta el último día.

"Seguíamos siendo una familia hasta el final. Fui testigo de su lucha, de su enorme esfuerzo y de su calidad humana", declaró Omar Chen, esposo de Marie Claire González.

Como parte del compromiso por preservar la memoria y la reputación de la autora del libro "El Manual del Manipulador", los allegados anunciaron la constitución de una fundación inspirada en su legado.

La organización se enfocará en brindar orientación psicológica, herramientas educativas sobre identificación de conductas emocionales abusivas y acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia psicológica.