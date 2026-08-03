Minsa incorpora anticuerpos monoclonales para proteger a lactantes contra el Virus Sincitial Respiratorio

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa fortaleciendo las acciones para proteger la salud de la población infantil con la incorporación de anticuerpos monoclonales contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), una estrategia preventiva que busca disminuir significativamente las hospitalizaciones y los casos graves en bebés menores de seis meses.

Raúl Esquivel, médico pediatra, infectólogo y encargado de la Unidad de Epidemiología del Hospital del Niño, explicó que los anticuerpos monoclonales constituyen una inmunización pasiva, ya que proporcionan al bebé defensas listas para combatir el virus, a diferencia de las vacunas tradicionales que estimulan al organismo para generar sus propios anticuerpos.

"El anticuerpo monoclonal brinda protección inmediata durante aproximadamente seis meses, periodo en el que los lactantes presentan el mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por Virus Sincitial Respiratorio", señaló el especialista

Impacto y respaldo científico

Esquivel destacó que esta estrategia cuenta con sólido respaldo científico y ya ha sido implementada en países como Chile, España, Francia y Estados Unidos, donde se ha documentado una reducción cercana al 80 % en los ingresos a unidades de cuidados intensivos durante las temporadas de circulación del virus.

El especialista indicó que, además de disminuir los casos que requieren cuidados intensivos, la inmunización pasiva reduce las visitas a urgencias, las hospitalizaciones y el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica hospitalaria.

Asimismo, explicó que los anticuerpos monoclonales complementan la vacunación materna durante el embarazo, representando una alternativa efectiva para proteger a los bebés cuyas madres no pudieron vacunarse a tiempo.

El Dr. Esquivel hizo un llamado a padres y cuidadores a informarse sobre esta medida preventiva y respaldar las estrategias del Ministerio de Salud, resaltando que la prevención es una inversión en el bienestar de la niñez panameña.