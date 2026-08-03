La multinacional española Cox, especializada en infraestructura de agua y energía, anunció este lunes la adjudicación de un contrato a largo plazo en Panamá para el suministro de energía eólica por un valor superior a los 350 millones de dólares.

El contrato, obtenido mediante licitación pública promovida por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), abarca un periodo de 20 años y contempla la entrega acumulada de más de 5.22 teravatios-hora (TWh) de energía renovable al sistema eléctrico panameño.

La ejecución de este compromiso contractual se sostendrá en el desarrollo del parque Santa Cruz Wind, un nuevo complejo de generación que reforzará la matriz energética nacional y la seguridad de suministro de las principales empresas distribuidoras del país.

Apuesta por la transición energética en la región

El director regional para la plataforma Arco Central (Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador) de Cox, Martín Sucre, destacó la trascendencia de esta adjudicación para la estrategia de expansión de la firma en la región.

"Santa Cruz Wind es un proyecto emblemático para Cox en Panamá y un hito relevante dentro de nuestra plataforma regional de Arco Central", subrayó Sucre.

La incorporación de este parque eólico contribuirá de forma directa a la reducción de emisiones de carbono asociadas a la producción termoeléctrica, apoyando los compromisos del país en materia de transición energética y diversificación de sus fuentes renovables.

El grupo multinacional está presidido por el empresario español Enrique Riquelme, quien disputó la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez en los recientes comicios del club blanco, destacando como una de las figuras emergentes del sector empresarial global.