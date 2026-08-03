Presidenta de la CSJ analiza el impacto de la justicia constitucional en el Instituto Max Planck

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, participó en el panel "El impacto transformador de la justicia constitucional", en el marco del XIII Seminario Internacional "Constitucionalismo Transformador y su Impacto en América Latina", que se celebra los días 3 y 4 de agosto en Heidelberg, Alemania, auspiciado por el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Junto a la magistrada panameña participaron la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile y dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

El encuentro reúne a destacados juristas e investigadores para analizar los desafíos y avances del constitucionalismo en la región. Durante la primera jornada se abordaron paneles sobre el impacto transformador de los derechos humanos, la justicia constitucional y las empresas.

El seminario internacional continuará este 4 de agosto con mesas de discusión enfocadas en agendas nacionales, así como en conflictos, paz y justicia transicional, entre otros temas clave.