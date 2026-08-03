Bernal avanza con la Alfabetización Constitucional y aboga por erradicar el nepotismo en la nueva Carta Magna

El profesor Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), lanzó una fuerte crítica contra la estructura institucional del país, asegurando que la actual Constitución y sus leyes han patrocinado la impunidad y el nepotismo durante más de 50 años.

Las declaraciones de Bernal surgen tras los recientes escrutinios públicos por casos de nepotismo en algunas entidades de elección popular. A su juicio, estas prácticas no solo erosionan la fe pública, sino que responden a un diseño sistémico que debe ser desmontado mediante una reforma profunda.

"Lamentablemente tenemos una estructura del Estado panameño que patrocina, a través de la Constitución y muchas de sus leyes, no solo la corrupción, la burocracia y la impunidad, sino también el nepotismo, que ha sido extremadamente consentido en este país a lo largo de medio siglo", subrayó.

"Hay que hacer todos los correctivos para evitar estas prácticas que en nada favorecen la necesaria democratización de nuestra sociedad y que despiertan en la ciudadanía mucha frustración y decepción", opinó.

Rumbo a la Constituyente: La ciudadanía como eje principal

Pese a los vicios del sistema vigente, el coordinador de la Sepresac destacó que el calendario para avanzar hacia una nueva Carta Magna se mantiene según lo programado desde el primer día.

De acuerdo con Bernal, el interés social en torno a la Alfabetización Constitucional ha ido en aumento, siendo este un pilar fundamental para educar a la población sobre el proceso y definir las reglas del juego para los futuros constituyentes.

Durante el proceso se están recibiendo todas las sugerencias de parte de los ciudadanos porque, según dijo, este es un proceso en el que el ciudadano es el principal sujeto para establecer cuáles son los prerrequisitos y requisitos para poder ser constituyente.

Se espera que el borrador oficial del marco regulatorio para la elección de constituyentes esté listo el próximo año.

Al ser consultado sobre el papel del Tribunal Electoral (TE), Bernal aclaró que mantiene un trato "cordial" con el presidente de dicha entidad, pero "sin ir más allá".

Con la demanda creciente de talleres y presentaciones en diversos sectores del país, la Sepresac apuesta a que la pedagogía ciudadana sea el antídoto contra la frustración acumulada frente a la clase política tradicional.