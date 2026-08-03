Después de insultar a Mbappe, Celeste Amarilla quiere presidir Paraguay

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, de 62 años, anunció este lunes su intención de competir por la candidatura del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

El anuncio surge un mes después de que la legisladora acaparara titulares internacionales por emitir comentarios racistas dirigidos al delantero francés Kylian Mbappé, luego del partido de octavos de final de la Copa del Mundo en el que Francia eliminó a la selección de Paraguay por 1-0.

Disputa por la candidatura liberal y críticas internas

Amarilla justificó sus aspiraciones presidenciales cuestionando el retorno del senador Eduardo Nakayama a las filas del PLRA, del cual se había separado en diciembre de 2023 para aspirar a la contienda ejecutiva.

"Me ofrezco a ser una alternativa previsible para el PLRA, con el PLRA, nunca sin el PLRA (...) No nos da miedo la capacidad de Nakayama, nos da miedo su permanencia con el partido. Él podría ser presidente y no gobernar con el PLRA; pero conmigo nadie va a tener esas dudas", expresó Celeste Amarilla.

Antecedentes de la controversia con Mbappé

A inicios de julio de 2026, tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia, Amarilla lanzó graves injurias contra Mbappé afirmando públicamente que el atacante del Real Madrid "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés".

Las declaraciones provocaron la condena unánime del Congreso paraguayo, la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente Emmanuel Macron. Consultada este lunes sobre si este episodio afectará o impulsará sus pretensiones electorales, la congresista desestimó el impacto de la polémica:

"¿Mbappé no pudo ni ganar el Mundial, va a poner presidente en Paraguay?", ironizó la política al responder a medios locales sobre la repercusión de sus dichos.