Un Plaza Amador necesitado de triunfo recibe al debutante Firpo por la Copa Centroamericana

El Plaza Amador, actual tricampeón del fútbol panameño, se mide este martes en la capital al Luis Ángel Firpo de El Salvador en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, en un duelo donde los locales están urgidos de sumar para mantenerse en la pelea.

El conjunto placino viene de encajar un tropezón en su estreno internacional tras caer 4-2 ante el Diriangén de Nicaragua, por lo que necesita sumar de a tres ante un rival cuscatleco que realiza su debut oficial en la presente edición del certamen.

Urgencia placina y presente del cuadro 'Pampero'

Para el equipo del 'Pueblo', el choque no solo representa la oportunidad de estrenar su casilla de puntos en la tabla, sino también la posibilidad de cortar una sequía de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en el plano continental, registro que se arrastra desde septiembre de 2025 tras su triunfo sobre Real España.

Los 'Toros', comandados por el estratega costarricense Marvin Solano, arribaron este lunes a suelo panameño con nómina completa y el impulso de haber goleado 4-0 en su liga doméstica.

Dentro del contingente salvadoreño destaca la presencia del mediocampista panameño Rafael Águila, además de figuras internacionales con la 'Azul y Blanco' como Styven Vásquez, Bryan Landaverde, Óscar Cerén, Mauricio Cerritos y Cristian Gil, quienes buscarán amargar la noche al tricampeón nacional.

Plaza Amador llega fortalecido tras imponerse por 2-0 en el torneo local, resultado que espera trasladar al compromiso internacional frente a un rival sumamente competitivo.