Amazon supera los 3 billones de dólares en valor de mercado tras sólidos resultados trimestrales

El gigante del comercio electrónico Amazon alcanzó este lunes un máximo histórico al superar los 3 billones de dólares en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada.



A las 11:29 hora local (15:29 GMT), las acciones de la compañía subían un 5 % y cotizaban a 285,66 dólares por título.



En total, alcanzó una capitalización de 3,06 billones de dólares, colocándose como la quinta cotizada más valiosa del mercado, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft.



Según la prensa especializada, la subida en bolsa de la empresa se debe a sus resultados del segundo trimestre, publicados el pasado jueves, y en los que obtuvo un beneficio de 62.647 millones de dólares, un 244 % más interanual, y una facturación de 200.606 millones, un 20 % más, por encima de las expectativas del mercado.



El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó en un comunicado el rendimiento de la plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36,7 % entre marzo y junio, con unos ingresos de 42.200 millones de dólares.



Además, los negocios de inteligencia artificial (IA) y chips de Amazon, entre los que se incluyen Graviton y Trainium, superaron cada uno una proyección de ingresos anuales de más de 25.000 millones de dólares.



Por otro lado, entre enero y junio de este año la tecnológica ganó 92.902 millones de dólares, un 163 % más que en el mismo semestre de 2025, y registró una facturación de 382.125 millones de dólares, un 18 % más.

alcanzó un récord histórico en bolsa impulsado por el crecimiento de Amazon Web Services, sus negocios de inteligencia artificial y el aumento de sus ganancias