Feria de las Artesanías 2026 reforzó su impacto cultural; registró un 94 % de satisfacción entre los asistentes

La XLVI Feria Nacional de Artesanías concluyó ayer en el Centro de Convenciones Atlapa con resultados alentadores.

El evento registró un 94 % de satisfacción entre los asistentes, según encuestas aplicadas por el Ministerio de Cultura.

En consecuencia, el estudio reveló que el 98 % de los visitantes volvería a participar en futuras ediciones. Este dato refleja la positiva experiencia vivida durante los días de feria.

Por otro lado, la mayoría de los asistentes fueron nacionales (90 %), mientras que un 10 % correspondió a extranjeros. Esto confirma el atractivo del evento tanto para el público local como internacional.

Asimismo, las redes sociales se consolidaron como el principal medio de difusión, con un 41 % de menciones. Le siguieron las recomendaciones personales (29 %) y la televisión (19 %).

Respecto a la procedencia, la provincia de Panamá aportó el mayor número de visitantes (53 %). Panamá Oeste, Los Santos y Chiriquí también tuvieron una participación significativa.

De igual manera, la programación artística recibió una valoración positiva del 97 %. Las presentaciones en tarima fueron calificadas como satisfactorias o muy satisfactorias por la mayoría.

En materia de inclusión, las condiciones de accesibilidad obtuvieron un 87 % de aprobación. Esto demuestra el esfuerzo por garantizar espacios adecuados para todos los sectores.

Los resultados confirman que la Feria Nacional de Artesanías 2026 se consolida como un referente cultural. Su impacto trasciende lo comercial y fortalece la identidad panameña.